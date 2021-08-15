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درجات الحرارة في الجزائر تقارب الخمسين

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درجات الحرارة في الجزائر تقارب الخمسين
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صورة تعبيرية
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، الأحد، عن تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 45 إلى 47 درجة مئوية تحت الظل في 12 ولاية في البلاد.

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ولفتت المصالح إلى أن درجات الحرارة المرتفعة هذه تبدأ من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي:"قالمة، قسنطينة، المدية، ميلة، تيسمسيلت، تيارت، مستغانم، سعيدة، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، وتندوف.

وتشهد الجزائر منذ أسبوع تقريبا حرائق في أكثر من منطقة في البلاد جراء ارتفاع درجات الحرارة وبفعل متعمد وفق السلطات، أدت إلى مقتل العشرات.

وأصدرت وحدات الحماية المدنية الجزائرية السبت، بلاغا كشفت فيه أنها "قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية".

المصدر: النهار أونلاين 

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