الأمم المتحدة: امتداد القتال لكابل ستكون له آثار كارثية

أعربت الأمم المتحدة عن أملها بألا يمتد القتال في أفغانستان إلى العاصمة كابل، محذرة من أن القتال في مدينة بحجم العاصمة الأفغانية "ستكون له آثار كارثية على المدنيين".

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع "بقلق عميق" التطورات في أفغانستان، بما في ذلك القتال في هرات وقندهار.

وأضاف أن كثيرا من الأشخاص يصلون إلى كابل والمدن الكبيرة الأخرى "فرارا من الصراع والتهديدات الأخرى".

وقال دوجاريك إن الوكالات الإنسانية تواصل العمل في أفغانستان وتجري تقييما للميدان، وتركز على النزوح والصراع والفيضانات والقضايا الاجتماعية ومراقبة الحماية، لتحديد الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات الاستجابة الفورية، وأشار إلى أن نحو 390 ألف شخص نزحوا بسبب النزاع هذا العام وحده.

محادثات الدوحة

وأعرب دوجاريك عن أمل الأمم المتحدة بأن تؤدي المفاوضات إلى "تسوية تفاوضية للصراع"، خلال المناقشات الجارية هذا الأسبوع في الدوحة بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان برعاية مبعوثين إقليميين ودوليين.

وأكد أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه التسوية، ويبقى التركيز على تقديم المساعدة للعدد المتزايد من الأفغان المحتاجين.

المصدر: RT