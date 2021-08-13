البرلمان الإيراني: السعودية دخلت المستنقع اليمني بتوصيات إماراتية

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس كلرو، الجمعة، أن "السعودية دخلت المستنقع اليمني بتوصيات إماراتية".

وقال: "لم نكن نتوقع مجيء وفد سعودي إلى مراسيم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكننا تبادلنا إشارات إيجابية مع الجانب السعودي".

وأضاف: "السعودية عالقة في اليمن منذ 6 سنوات، ووضعهم سيء هناك.. نتطلع إلى مستقبل أفضل للعلاقات بين طهران والرياض".

وتابع: "يجب أن نتخطى الخلافات والتحديات في المنطقة، لأنها لا تستوعب المزيد من التوتر".

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، في وقت سابق، أن "بغداد استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية".

وكان المتحدث باسم الوزارة سعید خطيب زادة، أعلن سابقا، أن "طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى، وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه المحادثات".

وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة، خاصة الحرب في اليمن، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ عام 2016.

المصدر: RT