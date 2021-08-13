اليابان.. دعوات للإغلاق العام على خلفية تفاقم جائحة كورونا

اعتلت الأصوات المطالبة بالإغلاق العام في اليابان التي تتجنب حتى الآن مثل هذه الإجراءات القاسية، خلافا لمعظم بلدان العالم التي أقدمت على العزل العام لكبح جائحة كورونا.

وجاءت الدعوات في الوقت الذي تكافح فيه اليابان أسوأ موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الجمعة.

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وحذرت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو من أن الوضع في العاصمة بلغ مستوى كارثيا حيث قفزت الحالات إلى مستوى قياسي بلغ 5773 حالة، أي أكثر من أربعة أضعاف في 3 أسابيع فقط.

ووصف خبراء الفيروسات الوضع بأنه "خارج عن السيطرة" في تحليل قدموه إلى حكومة العاصمة في وقت سابق.

ودعا حكام المقاطعات وعضو بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الحكومة المركزية إلى التفكير في فرض إجراءات صارمة.

ورفض هذه الدعوات حتى الآن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي يواجه انتخابات عامة في الأشهر الثلاثة المقبلة في ظل انخفاض شعبيته إلى مستويات قياسية.

المصدر: وكالات