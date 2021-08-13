عراقجي لراب: واشنطن هي التي عطلت اتفاق الإفراج عن السجناء

أكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق على إطلاق سراح السجناء لدى طهران تم قبل أسابيع إلا أن "واشنطن أوقفت تنفيذ الاتفاق".

وكتب على "تويتر" ردا على طلب وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب: "أنتم تعرفون أفضل من أي شخص أن الاتفاق على الإفراج عن 10 من السجناء ومنهم أنوشة عاشوري تم قبل أسابيع".

وأضاف: "لكن أصدقائكم في واشنطن أوقفوا تنفيذ هذا الاتفاق".

وتابع: "الولايات المتحدة أخذت أنوشة والسجناء التسعة الأخرون كرهائن لأهدافها السياسية.. آمل أن تشرحوا هذا الأمر لشعبكم".

Sec @dominicraab,



You know better than anybody else that deal for release of 10 prisoners-incl Anoosheh Ashoori-was concluded weeks ago but your friends in DC froze it.



Ashoori and 9 more are taken hostage by US for political goals. Hope you'll explain this to your own people. https://t.co/l8WkeZJZl7 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 13, 2021



وكان راب كتب في وقت سابق على "تويتر": "في الذكرى الرابعة لاعتقال أنوشة عاشوري، أدعو إيران بأقوى العبارات الممكنة إلى إطلاق سراح أنوشة وجميع مزدوجي الجنسية لدينا المحتجزين بشكل تعسفي، حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم. إن استمرار احتجازهم غير مبرر على الإطلاق".

واعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات المواطنين من ذوي الجنسية المزدوجة في السنوات الأخيرة بتهم تتعلق بالأمن.

المصدر: RT