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عراقجي لراب: واشنطن هي التي عطلت اتفاق الإفراج عن السجناء

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عراقجي لراب: واشنطن هي التي عطلت اتفاق الإفراج عن السجناء
Reuters LEONHARD FOEGER
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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أكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق على إطلاق سراح السجناء لدى طهران تم قبل أسابيع إلا أن "واشنطن أوقفت تنفيذ الاتفاق".

وكتب على "تويتر" ردا على طلب وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب: "أنتم تعرفون أفضل من أي شخص أن الاتفاق على الإفراج عن 10 من السجناء ومنهم أنوشة عاشوري تم قبل أسابيع".

وأضاف: "لكن أصدقائكم في واشنطن أوقفوا تنفيذ هذا الاتفاق".

وتابع: "الولايات المتحدة أخذت أنوشة والسجناء التسعة الأخرون كرهائن لأهدافها السياسية.. آمل أن تشرحوا هذا الأمر لشعبكم".


وكان راب كتب في وقت سابق على "تويتر": "في الذكرى الرابعة لاعتقال أنوشة عاشوري، أدعو إيران بأقوى العبارات الممكنة إلى إطلاق سراح أنوشة وجميع مزدوجي الجنسية لدينا المحتجزين بشكل تعسفي، حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم. إن استمرار احتجازهم غير مبرر على الإطلاق".

واعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات المواطنين من ذوي الجنسية المزدوجة في السنوات الأخيرة بتهم تتعلق بالأمن.

المصدر: RT

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