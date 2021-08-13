"طالبان": سنسيطر على كابل بالقوة على وجه السرعة إذا لم يتم حل المسائل العالقة بالحوار

هددت حركة "طالبان" بالاستيلاء على العاصمة الأفغانية كابل بالقوة ما لم يتم حل المسائل العالقة بينها والحكومة الاتحادية المعترف بها دوليا عن طريق التفاوض.

وصرح المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، بأن حركته قادرة على إحكام سيطرتها على كابل "بسهولة وعلى وجه السرعة" إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

ويأتي هذا التصريح على خلفية سيطرة "طالبان" خلال الأيام الأخيرة على مراكز 18 من أصل الولايات الأفغانية الـ34 واستمرار تقدم الحركة في أراضي البلاد.

المصدر: "سبوتنيك"