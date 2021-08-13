أفغانستان.. استسلام كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في هرات إلى "طالبان"

أكدت حركة "طالبان" أن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في ولاية هرات شمال غربي البلاد استسلموا لها عقب سقوط مركز الولاية في قبضة المسلحين.

وذكرت "طالبان" اليوم الجمعة في بيان لها أن الحديث يدور عن القائد العسكري البارز ووزير الطاقة والمياه وحاكم الولاية سابقا الجنرال محمد إسماعيل خان، ونائب وزير الداخلية الجنرال عبد الرحمن رحمان، وحاكم الولاية الجنرال عبد الصبور قانع، ومدير الاستخبارات في الولاية حسيب صديقي، وعدد من المسؤولين الكبار الآخرين.

ونشرت "طالبان" لقطات تؤكد صحة هذه الادعاءات، وزعمت التحاق "آلاف العسكريين" بها إثر سقوط مدينة هرات، ثالث أكبر مدن البلاد، أمس.

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استسلام الجنرال (إسماعيل خان)، ونائب وزير الداخلية الجنرال (عبد الرحمن رحمان)، ووالي هرات الجنرال (عبد الصبور قانع)، ومدير استخبارات ولاية هرات (حسيب صديقي)، وعدد من المسئولين الكبار في ضواحي ولاية #هرات.#الله_أكبرpic.twitter.com/INwuHkKWWy — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 13, 2021

وشددت الحركة على أنها قدمت ضمانات أمنية إلى المسؤولين الذين استسلموا إليها.

من جانبها، أكدت قناة "طلوع نيوز" نقلا عن مسؤولين حكوميين صحة الأنباء عن استسلام المسؤولين المذكورين في هرات.

وسيطرت "طالبان" خلال الأيام الأخيرة على مراكز 18 من أصل الولايات الأفغانية الـ34، مع استمرار تقدمها في أراضي البلاد.

المصدر: RT