إدارة بايدن توفد مبعوثا إلى إثيوبيا في مسعى لنزع فتيل النزاع

أعلنت الإدارة الأمريكية أن مبعوثها الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيزور إثيوبيا، وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن النزاع المسلح المتواصل في هذا البلد.

وأكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، على حسابه في "تويتر" أمس الخميس أن الرئيس جو بايدن طلب من فيلتمان العودة إلى إثيوبيا "في هذه اللحظة الحرجة".

وتابع: "الحرب المستمرة لأشهر جلبت إلى هذه الدولة العظيمة المعاناة والتفرقة الهائلتين، ولا يمكن معالجة ذلك من خلال المزيد من القتال. ندعو جميع الأطراف إلى العودة لطاولة التفاوض فورا".

The President has asked Special Envoy Feltman to return to Ethiopia at this critical moment. Months of war have brought immense suffering and division to a great nation, that won’t be healed through more fighting. We call on all parties to urgently come to the negotiating table. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) August 12, 2021

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات في إثيوبيا، حيث أعلن "جيش تحرير أورمو" مؤخرا عن تشكيله تحالفا عسكريا مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة التي استعادت السيطرة في أواخر يونيو وأوائل يوليو على معظم أراضي إقليم تيغراي وأجزاء من المناطق المجاورة له.

من جانبها، ألغت حكومة أديس أبابا نظام وقف إطلاق النار في تيغراي.

المصدر: RT