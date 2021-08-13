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رئاسة كوريا الجنوبية عن إطلاق سراح وريث سامسونغ: خيار من أجل مصلحة الوطن

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رئاسة كوريا الجنوبية عن إطلاق سراح وريث سامسونغ: خيار من أجل مصلحة الوطن
Reuters
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أبدى المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية موقفه المؤيد للإفراج المشروط عن نائب رئيس مجموعة ساسسونغ لي جيه-يونغ بمناسبة يوم الاستقلال، واصفا إياه بأنه خيار من منظور مصلحة الدولة.

وقال المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي بارك سو-هيون: "نعلم جيدا أنه هناك آراء متباينة حول الإفراج المشروط لنائب رئيس مجموعة سامسونغ لي جيه-يونغ".

وأضاف "أن أراء المعارضين لها الحق، غير أن هناك العديد من الناس يطالبون بإطلاق سراحه المشروط متطلعين لدور  لي في مجالات أشابه الموصلات وتطوير اللقاح وسط الأزمات التي تتعرض لها الدولة حاليا".

يشار إلى أنه تم إطلاق سراح لي، مشروطا صباح اليوم من ضمن المدرجين على قائمة المفرج عنهم بمناسبة يوم الاستقلال من الاستعمار الياباني الذي يصادف يوم 15 من أغسطس. وقد أكمل لي 60% من فترة السجن الصادرة ضده بنهاية الشهر الماضي.

المصدر: "يونهاب"

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