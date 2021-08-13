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الصين تؤكد أنها لا ترفض التعاون بشأن تتبع منشأ كوفيد -19

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الصين تؤكد أنها لا ترفض التعاون بشأن تتبع منشأ كوفيد -19
Reuters
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أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، أن بكين لم ترفض أبدا التعاون في تعقب أصول "كوفيد -19" لكنها ترفض تسييس مثل هذا البحث.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن نائب وزير الخارجية ما تشاو تشو، قوله إن الصين تواصل إجراء بحوث "متابعة وتكميلية" حول أصول فيروس كورونا الجديد كما هو محدد في تقرير مشترك مع منظمة الصحة العالمية صدر في وقت سابق من هذا العام.

ودعت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس جميع الحكومات إلى التعاون لتسريع الدراسات حول أصول جائحة كوفيد -19 و"نزع الطابع السياسي عن الوضع".

المصدر: رويترز

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