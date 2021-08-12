"طالبان": استيلاؤنا السريع على المدن الكبرى يؤكد ترحيب الأفغان بنا

قال متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية إن السقوط السريع للمدن الكبرى في أفغانستان في يد الحركة يشير إلى ترحيب الأفغان بها.

وأضاف في حديث لقناة "الجزيرة": "الشعب الأفغاني يريدنا ويرحب بنا وسقوط المدن الكبرى بسرعة مؤشر على ذلك... لن نغلق الباب أمام المسار السياسي".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية سيطرة "طالبان" على مراكز عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير واستمرار تقدمها في أراضي البلاد.

المصدر: "رويترز"