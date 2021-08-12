لافروف: موقف الغرب من القرم معيب ومخجل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موقف الغرب من القرم معيب ويثير الخجل، وهو يحاول الإساءة للقرم بعد أن عبر سكان شبه الجزيرة عن إرادتهم في الاستفتاء.

وأضاف الوزير لافروف، في كلمته أمام المشاركين في المجمع الفني "تافريدا": "لقد رأيتم عندما أيدنا التعبير الحر المطلق عن إرادة سكان القرم، كيف كان رد فعل الغرب، وكيف نسي على الفور الاتفاق الذي توصل إليه رئيس أوكرانيا آنذاك (فيكتور) يانوكوفيتش مع زعماء المعارضة، بضمانة فرنسا وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وبضمانة من قبل الولايات المتحدة. ومع حلول الصباح، داست المعارضة على هذا الاتفاق".

وأشار لافروف، إلى أنه عندما طلبت روسيا من الجهات الضامنة، إعادة المعارضة إلى رشدها والعودة إلى تنفيذ كل ما تم التوقيع عليه، ردت هذه الجهات بالقول، إن "الديمقراطية سادت وانتصرت".

وعندما جرى الاستفتاء في القرم، بدعم من روسيا التي ضمنت سير الاقتراع بسلام، أخذوا يقولون: "لقد قمتم بضم القرم".

وتابع لافروف القول، إن هذا الموقف كان معيبا من جانب الشركاء الغربيين الذين دعموا قيام الانقلاب في أوكرانيا عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، يجري التضييق على اللغة الروسية في أوكرانيا، وتجري محاولات لإهانة التعبير الحر عن إرادة سكان القرم.

المصدر: نوفوستي