باشينيان: أرمينيا مستعدة لاستئناف المفاوضات مع أذربيجان

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع أذربيجان حول النزاع في قره باغ، وتنتظر مقترحات ملموسة من مجموعة مينسك.

وأضاف باشينيان: "بالعودة إلى دعوة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لاستئناف المفاوضات بشأن حل نزاع في قره باغ، أود أن أؤكد أن أرمينيا مستعدة للمشاركة في المفاوضات على كل من المستويات العليا والقمة، وتنتظر مقترحات ملموسة في هذا المجال".

وشدد باشينيان، على أن "تخطي العداء يمكن ويجب أن يصبح مكونا رئيسيا في جدول الأعمال الإقليمي لأرمينيا". وأكد أن تطبيع وتعميق العلاقات بين الدول المجاورة، هو اتجاه مهم لسياسة حكومته. وقال: "للأسف تحاول بعض القوى تشويه نوايا أرمينيا، وتزعم بأن أرمينيا أعلنت إصلاح القوات المسلحة كأولوية، من أجل اتباع سياسة عدوانية تجاه البلدان المجاورة".

وأشار باشينيان إلى أنه يتم تطوير الجيش الوطني، ليس بهدف العدوان بل من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته من أي اعتداء.

ووفقا له، تبدي يريفان الاستعداد لاستئناف عمل اللجنة الثلاثية لنواب رئيس وزراء أرمينيا وروسيا وأذربيجان، لفك الطوق عن الاتصالات الإقليمية.

وقال: "أعتقد أن مسألة فتح الاتصالات الإقليمية يمكن حلها بسرعة. يجب أن نستأنف قريبا عمل لجنة نواب رئيس الوزراء لاستئناف الاتصالات الإقليمية، وأن نكون أكثر نشاطا وفعالية في مجال تنفيذ مشاريع اقتصادية وفي مجال المواصلات في المنطقة".

المصدر: تاس