في تسجيل مسرب جديد.. هانتر بايدن يروي لـ"بائعة هوى" قصة سرقة حاسوب يضم لقطات إباحية له

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو فاضحا آخر لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر، وهو يتحدث مع امرأة عارية قيل إنها عاهرة عن سرقة حاسوب آخر منه يضم لقطات إباحية له.

وأفادت الصحيفة اليوم الخميس بأن الفيديو الجديد يعود إلى يناير عام 2019، موضحة أن هانتر سجل ممارسته الجنس مع العاهرة المذكورة ثم تحدث معها عن سرقة حاسوبه دون أن يطفئ الكاميرا.

Hunter Biden is seen in unearthed footage telling prostitute that Russian drug dealers stole ANOTHER of his laptops https://t.co/dBhO6Yd11v — Daily Mail Online (@MailOnline) August 12, 2021

وحصلت واقعة السرقة المذكورة، حسب اعترافات هانتر بايدن، عام 2018 في مدينة لاس فيغاس، حيث أمضى نجل الرئيس الحالي 18 يوما بحفل مجنون في غرف فندقية فاخرة تصل قيمتها أحيانا 10 آلاف دولار لليلة واحدة.

وقال هانتر إنه أنفق في هذا الحفل "مبالغ مجنونة من المال"، مقرا بأن الحاسوب تمت سرقته على أيدي بائعي مخدرات روس في وقت كان فيه نجل جو بايدن فاقدا للوعي قاب قوسين من الموت إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وأوضح هانتر أن الحاسوب المسروق يضم تسجيلات متعددة لممارسته الجنس "بطريقة مجنونة" مع نساء أخريات.

ورد هانتر إيجابا على سؤال من المرأة عما إذا كان قلقا من إمكانية تعرضه للابتزاز من قبل سارقي الحاسوب، في وقت كان فيه والده يترشح للرئاسة الأمريكية.

ويظهر التسجيل الجديد خاصة هانتر والمرأة وهما يتعاطيان ما يبدو أنه مخدرات.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أن هذا يعد ثالث حاسوب يضم بيانات حساسة بالنسبة لهانتر وجو بايدن يفقده نجل الرئيس الأمريكي.

وكانت الصحيفة البريطانية قد نشرت صورا فاضحة لهانتر بايدن قالت إنها من حاسوب تركه نجل الرئيس قبل عامين في محل أجهزة إلكترونية في مدينة ديلاوير الأمريكية.

أما بخصوص الحاسوب المفقود الثالث فكان مكتب التحقيقات الفدرالي FBI قد صادره العام الماضي من مكتب صديق هانتر، الكاتب والمذيع والطبيب النفساني كيث أبرو، حسب تقارير إعلامية.

المصدر: "ديلي ميل"