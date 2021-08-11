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ماكرون يعلن إرسال 3 طائرات للمساعدة في إخماد حرائق الجزائر

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ماكرون يعلن إرسال 3 طائرات للمساعدة في إخماد حرائق الجزائر
Reuters MMA/IVA
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترسل 3 طائرات إلى الجزائر، اعتبارا من يوم غد الخميس، للمساعدة في إطفاء الحرائق التي تجتاح البلاد.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة: "أمام المآسي التي تواجه أصدقاء فرنسا، فإن تضامننا صريح. إلى الشعب الجزائري، أريد أن أقدم دعمنا الكامل".

وأضاف: "اعتبارا من الغد، سيتم إرسال طائرتي إطفاء وطائرة توجيه إلى منطقة القبائل، التي تجتاحها حرائق عنيفة".

المصدر: RT

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