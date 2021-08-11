أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترسل 3 طائرات إلى الجزائر، اعتبارا من يوم غد الخميس، للمساعدة في إطفاء الحرائق التي تجتاح البلاد.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة: "أمام المآسي التي تواجه أصدقاء فرنسا، فإن تضامننا صريح. إلى الشعب الجزائري، أريد أن أقدم دعمنا الكامل".

وأضاف: "اعتبارا من الغد، سيتم إرسال طائرتي إطفاء وطائرة توجيه إلى منطقة القبائل، التي تجتاحها حرائق عنيفة".

Face aux drames auxquels sont confrontés les amis de la France, notre solidarité est sans réserve. Au peuple algérien, je veux apporter tout notre soutien. Dès demain, deux Canadairs et un avion de commandement seront déployés en Kabylie en proie à de violents incendies. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2021

المصدر: RT