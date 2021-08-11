"طالبان" تعلن سيطرتها على 3 مطارات كبيرة شمال أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، أن قواتها أحكمت سيطرتها على مطارات ثلاث ولايات في شمال أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء أن مطار ولاية قندوز سقط بالكامل في قبضة الحركة، لافتا إلى أن "طالبان" استكملت بذلك سيطرتها على عموم أراضي الولاية.

كما صرح المتحدث أن مسلحي "طالبان" تمكنوا من انتزاع السيطرة على مطار مدينة فراه (مركز ولاية فراه) من القوات الحكومية.

وفي وقت لاحق، أشارت "طالبان"، على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر"، أن مسلحيها سيطروا على مطار ولاية جوزجان، زاعمة استسلام أعداد كبيرة من عناصر القوات الحكومية المنتشرة في الولاية وهروب الباقين نحو جبل يتيم طاق.

كما أعلنت "طالبان" سيطرتها على السجن المركزي في ولاية قندهار وإخلاء سبيل مئات السجناء فيه.

وأحكمت "طالبان" خلال الأسبوع الأخيرة سيطرتها على مراكز تسع ولايات أفغانية، وسط مخاوف متصاعدة من تفاقم الوضع الأمني في البلاد.

المصدر: RT