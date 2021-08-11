ألمانيا: نتوقع من إيران العودة إلى المفاوضات النووية في أقرب وقت ممكن

حذرت ألمانيا إيران من إضاعة الفرص المتاحة في المفاوضات الجارية في فيينا بهدف استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحثت طهران على العودة إلى طاولة الحوار على وجه السرعة.

وشدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين في برلين اليوم الأربعاء: "إذا كنا لا نرغب في تعريض ما أنجزناه حتى الآن في فيينا للخطر، فلا يمكننا مماطلة المفاوضات إلى ما لا نهاية".

وتابع: "نتوقع من إيران أن تعود إلى طاولة التفاوض في فيينا بأقرب وقت ممكن وتتوخى في هذا السبيل المرونة والاستعداد للتوصل إلى حلول وسط المطلوبين لإبرام اتفاق جديد".

وأعلن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي مؤخرا أن إيران مستعدة لمواصلة الحوار بشأن استئناف الاتفاق النووي وأن مفاوضات فيينا قد تستأنف في سبتمبر القادم.

المصدر: "رويترز"