وسائل إعلام: تعيين قائد جديد للجيش الأفغاني على خلفية مواصلة تقدم "طالبان"

أفادت وسائل إعلام بإعفاء قائد أركان الجيش الأفغاني من منصبه وتعيين قائد قوات العمليات الخاصة خلفا له، على خلفية استمرار تفاقم الظروف الميدانية في البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأربعاء عن مسؤولين تأكيدهم تعيين قائد فيلق العمليات الخاصة، الجنرال هيبة الله علي زي، رئيسا جديدا لهيئة الأركان، خلفا للجنرال ولي أحمدزي.

Breaking - Gen. Hibatullah Alizai, the commander of the Special Operations Corps, was appointed as the chief of army staff, replacing Gen. Wali Ahmadzai, officials confirmed. #Afghanistanpic.twitter.com/McEPXcgGX0 — TOLOnews (@TOLOnews) August 11, 2021

وأشارت مصادر "طلوع نيوز" إلى أن قائد الفيلق الـ215 (فيلق مايواند)، الجنرال سميع سادات، سيخلف علي زي في قيادة فيلق العمليات الخاصة.

Breaking - The commander of 215 Maiwand Corps, Gen. Sami Sadat, was appointed as the commander of the Special Operations Corps, replacing Gen. Hibatullah Alizai, officials said. #Afghanistanpic.twitter.com/HP9cN4auKt — TOLOnews (@TOLOnews) August 11, 2021

ويأتي هذا التعديل في قيادة الجيش على خلفية إحكام حركة "طالبان" سيطرتها على عواصم تسع ولايات أفغانية خلال الأيام الستة الماضية ومواصلة تقدمها في أراضي البلاد.

المصدر: "طلوع نيوز"