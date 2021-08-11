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وسائل إعلام: تعيين قائد جديد للجيش الأفغاني على خلفية مواصلة تقدم "طالبان"

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وسائل إعلام: تعيين قائد جديد للجيش الأفغاني على خلفية مواصلة تقدم
Reuters Ahmad Masood
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أفادت وسائل إعلام بإعفاء قائد أركان الجيش الأفغاني من منصبه وتعيين قائد قوات العمليات الخاصة خلفا له، على خلفية استمرار تفاقم الظروف الميدانية في البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأربعاء عن مسؤولين تأكيدهم تعيين قائد فيلق العمليات الخاصة، الجنرال هيبة الله علي زي، رئيسا جديدا لهيئة الأركان، خلفا للجنرال ولي أحمدزي.

وأشارت مصادر "طلوع نيوز" إلى أن قائد الفيلق الـ215 (فيلق مايواند)، الجنرال سميع سادات، سيخلف علي زي في قيادة فيلق العمليات الخاصة.

ويأتي هذا التعديل في قيادة الجيش على خلفية إحكام حركة "طالبان" سيطرتها على عواصم تسع ولايات أفغانية خلال الأيام الستة الماضية ومواصلة تقدمها في أراضي البلاد.

المصدر: "طلوع نيوز"

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