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"طالبان" تعلن سيطرتها على سابع عاصمة ولاية في أفغانستان

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Twitter@zabehulah_m33
عناصر حركة "طالبان" قرب مقر حاكم ولاية فراه غربي أفغانستان
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أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد عن سيطرة مسلحي الحركة على مدينة فراه عاصمة ولاية فراه غربي أفغانستان.

وقال مجاهد عبر صفحته في "تويتر" إن مقر حاكم الولاية تم "تطهيره" بالكامل من "قذارة العدو"، في إشارة إلى القوات الحكومية الأفغانية.

وأضاف المتحدث أن ما تبقى من هذه القوات "يخضع لضربات مطاردة"، مؤكدا عزم الحركة مواصلة هجومها من أجل طرد القوات التابعة لكابل من مناطق أخرى.

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وبعد مدينة أيبك مركز ولاية سمنكان، أصبحت فراه سابع عاصمة ولاية وقعت تحت سيطرة "طالبان" منذ بدء هجوم واسع النطاق شنتها ضد قوات الجيش والأمن الأفغاني في مايو الماضي.

المصدر: RT

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