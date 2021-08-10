"طالبان" تعلن سيطرتها على سابع عاصمة ولاية في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد عن سيطرة مسلحي الحركة على مدينة فراه عاصمة ولاية فراه غربي أفغانستان.

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مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات الفتح مرکز فراه را نیز فتح کردند.

در این مرکز مقام ولایت و تمام ملحقات ان از لوث دشمن پاکسازی گردید و به گونه کامل تحت کنترول مجاهدین درامد.

دشمن باقی مانده تحت ضربات تعقیبی قرار دارد،که بزودی از ساحات دیگرنیز رانده خواهد شد..

احمدی — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 10, 2021

وقال مجاهد عبر صفحته في "تويتر" إن مقر حاكم الولاية تم "تطهيره" بالكامل من "قذارة العدو"، في إشارة إلى القوات الحكومية الأفغانية.

وأضاف المتحدث أن ما تبقى من هذه القوات "يخضع لضربات مطاردة"، مؤكدا عزم الحركة مواصلة هجومها من أجل طرد القوات التابعة لكابل من مناطق أخرى.

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وبعد مدينة أيبك مركز ولاية سمنكان، أصبحت فراه سابع عاصمة ولاية وقعت تحت سيطرة "طالبان" منذ بدء هجوم واسع النطاق شنتها ضد قوات الجيش والأمن الأفغاني في مايو الماضي.

المصدر: RT