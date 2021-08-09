الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (صور + فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء يوم الاثنين بأن جنودا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب يتسهار جنوب نابلس.

وقال موقع "يديعوت هشيتخ" الإسرائيلي إن "فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وتم إطلاق النار صوبها".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم اعتقال الفتاة بعد إطلاق النار.

وحتى هذه اللحظة لا تعرف حالتها الصحية.

القناة 20 الإسرائيلية:

إطلاق النار على فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن قرب يتسهار جنوب نابلس. pic.twitter.com/etW2iuBpKr — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@snadps) August 9, 2021

من مكان العملية، على مفترق مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس حيث يدعي الإعلام العبري تنفيذ عملية طعن واطلاق النار تجاه المنفذ وهي فتاة. pic.twitter.com/ViuqjQs3I5 — حســن التميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) August 9, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية