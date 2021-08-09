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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (صور + فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (صور + فيديو)
Reuters
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
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أفادت مراسلة RT مساء يوم الاثنين بأن جنودا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب يتسهار جنوب نابلس.

وقال موقع "يديعوت هشيتخ" الإسرائيلي إن "فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وتم إطلاق النار صوبها".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم اعتقال الفتاة بعد إطلاق النار.

وحتى هذه اللحظة لا تعرف حالتها الصحية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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