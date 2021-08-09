لوكاشينكو: قد أترك الرئاسة "قريبا جدا"

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إنه قد يغادر الرئاسة "قريبا جدا"، غير أنه أبدى قلقه من أن "تبدأ الجمهورية في الانهيار" إثر ذلك.

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وفي تعليقه على توقيت انتهاء فترة رئاسته، ردا على سؤال صحفي حول خليفته المحتمل، قال لوكاشينكو "قريبا، قريبا جدا"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "لا داعي للتخمين بشأن تواريخ محددة".

ولوكاشينكو هو رئيس بيلاروس منذ صيف 1994، وقد تم انتخابه لولاية جديدة مدتها خمس سنوات في عام 2020.

المصدر: "إنترفاكس"