لوكاشينكو يوضح موقفه من الاندماج بين بيلاروس وروسيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن مشروع الاندماج بين بيلاروس وروسيا من شأنه أن يضيف صداعا لموسكو.

وأضاف في تصريح صحفي: إنه "عندما يتم التحدث عن كل هذه التلميحات حول الاندماج، أفكر دائما برأس (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وهل أن هناك حاجة إلى صداع آخر؟ لا. رئيس روسيا يفهم هذا بهذه الطريقة ... ربما سنكون دولة واحدة، وربما سنكون جزءا من روسيا ..."

وقال الرئيس البيلاروسي إن مينسك دائما تؤيد التحالف الوثيق مع موسكو، لكن الأخيرة تترك مسافة من بيلاروس، مشيرا إلى أنه ليس لروسيا حلفاء آخرون إلى جانب بيلاروس.

ووقعت روسيا وبيلاروس اتفاقية إنشاء دولة اتحادية في 8 ديسمبر 1999، وبحلول الذكرى العشرين لتوقيع هذه الوثيقة، تم إنشاء مجموعة عمل لتطوير التعاون في إطار مشروع للاندماج.

المصدر: نوفوستي