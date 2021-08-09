تراجع شعبية رئيس وزراء اليابان لأدنى مستوى منذ توليه السلطة

أظهر استطلاع للرأي تراجع التأييد لرئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، لأقل من 30% لأول مرة منذ توليه منصبه في العام الماضي .

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أساهي أن نحو ثلث من شملهم الاستطلاع رفضوا إقامة الدورة الأولمبية التي اختتمت يوم الأحد، وقال 60% إنهم لا يريدون استمرار سوغا رئيسا للوزراء، مما أدى إلى اكتناف الغموض بالتوقعات المتعلقة بمستقبل حزبه الحاكم في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

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وتراجع التأييد لسوغا في الاستطلاع الذي أجري في بداية الأسبوع إلى 28% ، فيما يمثل هذا أدنى مستوى منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في سبتمبر من العام الماضي.

وأبدى 56% من بين الذين شملهم الاستطلاع تأييدهم لإقامة دورة ألعاب طوكيو، بينما قال 32 في المئة أنها فكرة سيئة.

وأدى بطء حملة التطعيم ضد كورونا في اليابان إلى الإضرار بشعبية سوغا، كما ألقى ارتفاع الإصابات الجديدة الناجمة عن الانتشار السريع لسلالة دلتا بظلاله على الألعاب الأولمبية، مع وصول الإصابات إلى مليون، يوم الجمعة الماضي.

وقال سوغا والمنظمون للأولمبياد إنه لا توجد صلة بين الأولمبياد والارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات.

المصدر: رويترز