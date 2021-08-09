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ثوران بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية

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ثوران بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية
Reuters ANTARA FOTO
ثوران بركان في إندونيسيا
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ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية المكتظة بالسكان، مخلفا سحبا من الدخان والرماد في الأجواء، والحمم البركانية على منحدراته.

وأفادت شبكة ABC الأمريكية بأن "البركان الواقع على حدود مقاطعات جاوة الوسطى و"يوجياكارتا بإندونيسيا، أطلق سحبا من الرماد أثناء ثورانه، كما تدفقت الحمم البركانية على منحدراته".

وقال مسؤولون إن أصوات البركان يمكن سماعها من على بعد بضعة كيلومترات.

ويبلغ ارتفاع جبل ميرابي البركاني ألفين و968 مترا، وشهد في 2010 انفجارا ضخما أودى بحياة 347 شخصا.

وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ"حزام النار" حول المحيط الهادي، ويوجد فيها نحو 130 بركانا نشطا.

المصدر: ABCNEWS

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