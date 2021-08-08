تركيا تستعد لإنتاج مركبة مكافحة حرائق لا تستخدم الماء!

كشف أكاديمي في جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية، عن استعداد الجامعة لإنتاج مركبة لإخماد الحرائق بدون استخدام المياه، وذلك عبر نثر الأتربة على الأماكن التي تقترب منها النيران.

وقال هاقان غورصو، عضو الهيئة التدريسية في الجامعة، إنهم أطلقوا قبل 10 أعوام، مشروعا لتصميم مركبة لمكافحة الحرائق عبر رش الأتربة، وذلك تزامنا مع ازدياد الحرائق حول العالم.

وأضاف أنهم أنهوا أعمال تصميم المركبة المذكورة، وأنها جاهزة للإنتاج.

وأوضح أن المركبة التي تبلغ قوتها 540 حصانا، تقوم بنثر الأتربة على الأماكن التي تقترب منها النيران، بهدف عرقلة اتساع نطاق الحرائق.

وأشار إلى أن المركبة تساهم أيضا في أعمال التبريد بعد إخماد النيران في مناطق الحرائق. كما أنه من بين المهام التي تقوم بها المركبة أيضا، حفر الحفر خلال عمليات تشجير المناطق التي التهمتها الحرائق.

المصدر: "الأناضول"