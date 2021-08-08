إيران.. رئيسي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الرئيس الإيراني الجديد، ابراهيم رئيسي، الجرعة الأولى من لقاح محلي الصنع ضد فيروس كورونا.

وخضع رئيسي للتطعيم بلقاح "بركت" الإيراني ضد الفيروس التاجي أمام عدسات وسائل الإعلام، في أحد المراكز الطبية بالعاصمة طهران.

وعقب تلقيه اللقاح، شكر رئيسي الكوادر الطبية في إيران على جهودها الرامية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، وطلب من جميع المعنيين بإنتاج اللقاح في البلاد، وبذل كل ما بوسعهم للإسراع في هذا السبيل.

وشدد الرئيس الإيراني مجددا على ضرورة تعبئة كل الطاقات بغية التطعيم على المستوى العام بحلول فصل البرد القادم، مضيفا أن "التطعيم العام يمثل ضرورة لا بد منها، ويعد من أولويات الحكومة".

ووصف رئيسي الإحصاءات الأخيرة بشأن عدد الإصابات والوفيات الجديدة في إيران بأنها "مقلقة"، مطالبا المواطنين بالالتزام على نحو صارم بالإرشادات الصحية.

المصدر: "فارس"