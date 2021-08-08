السلطات اليابانية تصدر أوامر بإجلاء 160 ألف شخص بسبب إعصار "لوبيت"

أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الأحد، أوامر بإدلاء حوالي 160 ألف شخص في جنوب غرب اليابان بسبب إعصار لوبيت.

وقد وصل إعصار "لوبيت" في الوقت الحاضر إلى الشاطئ بالقرب من مدينة ماكورازاكي.

,يبلغ الضغط في المركز 990 هكتوباسكال، وتصل سرعة الرياح المصاحبة إلى 108 كيلومترات في الساعة، يمكن أن يصل هطول الأمطار إلى 300 ملم في المنطقة يوميا.

كما حذر الخبراء من تزايد خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات.

المصدر: نوفوستي