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مقتل أكثر من 200 مسلح من "طالبان" بغارات نفذتها قاذفات أمريكية

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مقتل أكثر من 200 مسلح من
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 200 عنصر من حركة "طالبان" بغارات جوية أمريكية عنيفة على مواقع للحركة بولاية جوزجان بشمال البلاد.

ونفذت قاذفات أمريكية من طراز "بي 52"، مساء أمس السبت غارات على مواقع للحركة في أفغانستان، لوقف تقدمها بعد أن استولت على عدد من المناطق.

وسيطرت حركة "طالبان" أمس السبت، على مدينة شبرجان عاصمة ولاية جوزجان، وفق ما أعلن نائب حاكم ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي مسلحي "طالبان" في غضون أقل من 24 ساعة.

المصدر: RT + وكالات

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