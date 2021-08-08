 
مباشر

اليابان تسجل أول إصابة بطفرة "لامدا" المتحورة من كورونا

أخبار العالم

اليابان تسجل أول إصابة بطفرة
Reuters ANDRONIKI CHRISTODOULOU
فيروس كورونا في اليابان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r07j

سجلت اليابان أول حالة إصابة بطفرة "لامدا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بيرو.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية إن "الإصابة كانت لامرأة في الثلاثينيات من عمرها اكتشفتها السلطات بعد فحصها في مطار هانيدا الدولي لدى وصولها من بيرو في 20 يوليو الماضي".

إقرأ المزيد
اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19
اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19

وأضافوا أن "إصابتها ثبتت في فحص الحجر الصحي في المطار، دون أن تبدي أي أعراض".

وأشاروا إلى أن "الفيروس تابع لطفرة (لامدا) بعد تحليل أجراه المعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي أكد بأنه بعد مقارنة الطفرة بالسلالة التقليدية، فإنها قد تكون أكثر عدوى ومقاومة أقوى للقاحات، لكن تفاصيلها غير معروفة حتى الآن".

المصدر: japantimes

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا