رئيس الوزراء التشيكي يتعرض للرشق بالبيض خلال استعراض كتابه الجديد

تعرض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش للرشق بالبيض أمام عدسات وسائل الإعلام خلال استعراضه كتابه الجديد.

ورمى رجل مجهول بيضة على بابيش خلال الفعالية التي أقيمت يوم السبت في إحدى ضواحي العاصمة براغ، وهرع حراس رئيس الوزراء إلى إجلائه من موقع الحادث إلى محل حلويات مجاور.

وأكدت الشرطة أن الحادث أسفر عن تلطيخ ملابس رئيس الحكومة وعدة أشخاص آخرين كانوا في محيطه، مشيرا إلى أن عددا من الناس الحاضرين دعموا الرجل الذي رمى البيضة.

وأوقفت الشرطة شخصين على خلفية الحادث، وهما الرجل المذكور وأحد الحاضرين الذين دافعوا عنه.

المصدر: "نوفوستي"