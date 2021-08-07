إيران.. أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والوفيات تحت الـ400

سجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال اليوم الأخير أكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما تراجعت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن العدوى إلى ما تحت عتبة الـ400.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت عن رصد 387 وفاة و26439 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 409 وفيات و39357 إصابة أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" التي سجلت في إيران منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و119110 إصابات مؤكدة، بما في ذلك 93473 حالة وفاة وثلاثة ملايين و515263 حالة شفاء.

ولا يزال 6375 من المصابين بكورونا في إيران في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وتلقى حتى الآن أكثر من 12 مليون شخص في البلاد الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من ثلاثة ملايين منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

المصدر: "فارس"