جنوب السودان.. عشرات القتلى جراء اشتباكات بين أنصار مشار وفصيل معارض في حزبه

أعلن حزب نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار عن سقوط عشرات القتلى جراء اشتباكات اندلعت بين قوات موالية لمشار وفصيل متمرد معارض له داخل حزبه.

وأكد العقيد لام باول غابرييل، المتحدث العسكري باسم حزب المشار "الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان في المعارضة" أن المتمردين الموالين للجنرال سايمون قاتويج دوال هاجموا اليوم السبت القوات الموالية لمشار قرب حدود السودان.

وذكر المتحدث أن قوات مشار صدت الهجوم وقتل جنرالين و27 جنديا من المعتدين مقابل مقتل شخص واحد من عناصرها وإصابة اثنين آخرين.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الذراع العسكري في حزب مشار مؤخرا عن الإطاحة به من زعامة الحركة وقواتها المسلحة، وتسمية الجنرال قاتويج دوال زعيما مؤقتا للحزب.

وتهدد هذه التطورات بتقويض عملية السلام الهشة في جنوب السودان.

المصدر: "أ ف ب"