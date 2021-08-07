دونالد ترامب قد يترشح للرئاسة في 2024

صرح شون سبايسر السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الأخير سيشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024.

وقال سبايسر خلال مقابلة لصحيفة "واشنطن إكزامينر" حول صدور كتابه "الوطن المتطرف: خطة جو بايدن وكمالا هاريس الخطيرة لأمريكا"، إن "ترامب يشارك".

ولم يؤكد ترامب رسميا بعد ما إذا كان سيترشح مرة أخرى لكن قيل إنه التقى مؤخرا برئيس أركانه السابق مارك ميدوز ومسؤولين سابقين في مجلس الوزراء في ناديه للغولف في بيدمينستر بنيو جيرسي.

وأخبر سبايسر صحيفة "The Washington Examiner" أنه تم تشجيع ترامب على الترشح مرة أخرى بسبب استيائه من مواقف إدارة بايدن مثل انعكاسات سياساته بشأن الهجرة.

وقال السكرتير الصحفي السابق إن ترامب لديه 102 مليون دولار من أموال الحملة على ما يبدو وعمل على إنقاص وزنه والحفاظ على معدلات الموافقة عليه بعد انتخابات 2020 عالية قبل ترشحه الثالث المحتمل للرئاسة.

وقال جون ماكلولين، أحد خبراء استطلاعات الرأي: "كلما فشل بايدن، كان مظهر الرئيس ترامب أفضل".

وذكرت صحيفة ذا صن أنه سبق له أن قال إنه يفكر "بنسبة 100 في المائة" في إجراء ترشح آخر للرئاسة، لكنه سينتظر حتى ما بعد الانتخابات النصفية لاتخاذ قرار نهائي.

وسيبلغ ترامب 78 عاما في عام 2024، وسيكون أكبر رئيس يتم انتخابه سنا على الإطلاق إذا فاز، علما أن أكبر شخص فاز بالانتخابات الرئاسية هو جو بايدن الرئيس الحالي، الذي كان يبلغ من العمر 77 عاما عندما فاز في عام 2020.

ومع ذلك، أظهر استطلاع حديث أجرته جامعة "كوينيبياك" أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى سيكون أمرا سيئا للبلاد، حسبما أشارت صحيفة "نيوزويك".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية