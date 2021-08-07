الهند توافق على لقاح "جونسون اند جونسون" المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ

قال وزير الصحة الهندي، مانسوخ ماندافيا، إن الهند أقرت، اليوم السبت، اللقاح ذا الجرعة الواحدة المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون، للاستخدام الطارئ.

وكتب الوزير عبر تغريدة نشرها في تويتر، "الهند توسع سلة اللقاحات..تم منح اللقاح المضاد لكورونا، أحادي الجرعة، من شركة Johnson and Johnson الموافقة على الاستخدام الطارئ في الهند... الآن الهند لديها 5 لقاحات ضد الفيروس.. سيؤدي هذا إلى تعزيز المعركة الجماعية لأمتنا ضد كوفيد19".

India expands its vaccine basket!



Johnson and Johnson’s single-dose COVID-19 vaccine is given approval for Emergency Use in India.



Now India has 5 EUA vaccines.



This will further boost our nation's collective fight against #COVID19 — Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 7, 2021

وكانت الشركة قد قالت أمس الجمعة إنها تقدمت إلى الهند بطلب للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها.

وأضافت أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة محلية لتصنيع اللقاحات.

وأقرت السلطات الهندية حتى الآن استخدام اللقاحات التي أنتجتها "أسترازينيكا" و"بهارات بيوتيك" و"سبوتنيك V" و"مودرنا".

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في أنحاء العالم الـ 200 مليون في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وفقا لإحصاءات رويترز. وتهدد سلالة "دلتا" الأشد عدوى المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة، وتشكل عبئا على أنظمة الرعاية الصحية.

وتسجل الهند ما يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف حالة إصابة بالسلالة الجديدة يوميا منذ يوليو الماضي. وحذرت الحكومة الهندية الاتحادية من أن الخطر لا يزال قائما، رغم تراجع الإصابات التي كانت قد وصلت إلى 400 ألف حالة يومية في ذروة الموجة الثانية الفتاكة.

المصدر: رويترز