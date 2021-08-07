سوريا تصدر بيانا بشأن حادث بحر عمان

دانت سوريا بشدة "الاتهامات المفبركة" التي وجهتها إسرائيل والإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية إلى إيران، على خلفية حادث الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح اليوم السبت، إن "سوريا تجدد تضامنها ووقوفها مع إيران إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية".

وأكد :"تدين الجمهورية العربية السورية بشدة الاتهامات المفبركة التي تحيكها إسرائيل والإدارة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية التابعة لها، والتي تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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وتابع المصدر إن سوريا "تعبر عن ثقتها بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأمريكي والغربي".

وأضاف قائلا: "لن يكون لها (الادعاءات) أيضا أي تأثير على خيارات إيران الوطنية ودورها البناء في حفظ الاستقرار بالمنطقة في مواجهة سياسات الغرب والكيان الصهيوني لإشاعة الفوضى وخلق وتأجيج التوترات في المنطقة، ولا سيما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت عدم قيامها بمثل هذه الأعمال التي تعودت إسرائيل على القيام بها بدعم من الدول الغربية وحلفائها في المنطقة".

المصدر: سانا