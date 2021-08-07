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إسرائيل تشكو لبنان إلى مجلس الأمن الدولي

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إسرائيل تشكو لبنان إلى مجلس الأمن الدولي
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قدمت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال البلاد، أمس الجمعة.

وجاء في رسالة بعث بها المندوب الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية، غلعاد اردان، أن إسرائيل ترى في حكومة بيروت المسؤولة عما يجري داخل أراضيها.

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وحذر من أن "الهجمات الإرهابية التي نفذتها منظمة حزب الله قد تجلب الكارثة على لبنان وتزرع فيه الدمار".

وبحسب الشكوى فإن هذه المنظمة (حزب الله) "تحاول أن تصرف انظار الرأي العام الداخلي عن مسؤوليتها إزاء انهيار الدولة اللبنانية". 

وشهدت المنطقة الحدودية بين اسرائيل ولبنان أمس توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

المصدر: مكان

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