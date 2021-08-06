بالفيديو.. إصابات جراء هجوم بسكين داخل قطار في طوكيو وهروب المنفذ

أكدت الشرطة اليابانية أنها تبحث عن رجل مجهول الهوية أصاب عدة أشخاص بسكين داخل قطار ركاب في العاصمة طوكيو.

وأكدت الشرطة، حسب وكالة "كيودو" اليابانية، أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة داخل قطار كهربائي في حي سيتاغايا في العاصمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر شرطي تأكيده أن الهجوم خلف أربعة مصابين.

وتداولت وسائل إعلام لقطات توثق لحظة وقوع الهجوم.

#Breaking

At least four people injured in stabbing attack on commuter train in #Tokyo, suspect at large.#TokyoOlympicspic.twitter.com/42uBrWa0xe — ZionWarrior (@ZionWarrior6) August 6, 2021

ويأتي ذلك على خلفية استضافة طوكيو حاليا الألعاب الأولمبية.

المصدر: "كيودو"