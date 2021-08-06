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بالفيديو.. إصابات جراء هجوم بسكين داخل قطار في طوكيو وهروب المنفذ

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بالفيديو.. إصابات جراء هجوم بسكين داخل قطار في طوكيو وهروب المنفذ
Reuters Androniki Christodoulou
عناصر للشرطة البابانية
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أكدت الشرطة اليابانية أنها تبحث عن رجل مجهول الهوية أصاب عدة أشخاص بسكين داخل قطار ركاب في العاصمة طوكيو.

وأكدت الشرطة، حسب وكالة "كيودو" اليابانية، أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة داخل قطار كهربائي في حي سيتاغايا في العاصمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر شرطي تأكيده أن الهجوم خلف أربعة مصابين.

وتداولت وسائل إعلام لقطات توثق لحظة وقوع الهجوم.

ويأتي ذلك على خلفية استضافة طوكيو حاليا الألعاب الأولمبية.

المصدر: "كيودو"

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