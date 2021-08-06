تركيا .. رغم إخماد نحو مائتي حريق لا يزال هناك 12 حريقا مشتعلا
أفادت دائرة الغابات التركية، اليوم الجمعة، بأنه تم في البلاد إخماد نحو 200 حريق غابة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى ان 12 حريقا لا يزال يشتعل في 5 ولايات بجنوب تركيا.
وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "في الفترة ما بين 28 يوليو الماضي و6 أغسطس الجاري تمت السيطرة على 196 حريق غابة. وتستمر 7 حرائق في ولاية موغلا، وحريقان في أنطاليا، وحريق واحد في كل من 3 مناطق أخرى".
وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكديميرلي، الخميس الماضي، أن عمليات إطفاء الحرائق لا تزال مستمرة بجنوب البلاد، بما فيها 9 حرائق في ولايتي أنطاليا وموغلا السياحيتين.
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، سابقا، إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تركيا ازدادت إلى 8 قتلى و864 جريحا.
المصدر: نوفوستي