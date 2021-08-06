البرازيل.. 40054 إصابة جديدة بكورونا و1099 وفاة

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس أن البلاد سجلت 40054 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و1099 وفاة بالفيروس.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليونا و66587 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 560706.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.

المصدر: "رويترز"