بايدن يأمر بمنح بعض سكان هونغ كونغ مأوى مؤقتا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على مذكرة تقضي بإجلاء بعض سكان هونغ كونغ المتواجدين في الولايات المتحدة، ومنحهم "ملاذا آمنا" مؤقتا.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بيان لها أن المذكرة الرئاسية الجديدة تعكس دعم بايدن القوي لسكان هونغ كونغ في وجه "القمع المتواصل من قبل الصين" وتظهر أن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي فيما تنتهك الصين الوعود" التي قدمتها إلى المجتمع الدولي والمستعمرة البريطانية السابقة التي أعادت الانضمام إليها عام 1997.

وذكّر البيان بأن إدارة بايدن منذ توليه مقاليد الحكم تعرب بوضوح مع حلفائها وشركائها عن معارضتهم الشديدة لتبني الحكومة الصينية قانونا جديدا للأمن القومي يخص وضع هونغ كونغ كونغ، مشددا على أن تبني هذا القانون يمثل اعتداء على الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ، ويقوض العمليات والمؤسسات الديمقراطية فيها.

وتعهد البيت الأبيض بأن إدارة بايدن "ستواصل اتخاذ خطوات دعما لسكان هونغ كونغ"، محملا السلطات الصينية المسؤولية عن "تنفيذ اعتقالات ومحاكمات سياسية وإسكات وسائل الإعلام وتضييق الفرص للانتخابات والمعارضة الديمقراطية".

المصدر: RT