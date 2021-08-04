المكسيك تسجل 20685 إصابة و611 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأربعاء تسجيل 20685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات والوفيات خلال اليومين الماضيين، حيث أعلن الاثنين عن تسجيل 6506 إصابات، بالإضافة إلى 245 حالة وفاة.

ووفقا للوزارة ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى مليونين 901094 إصابة، والوفيات إلى 242547 حالة.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، فيما تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن "الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%".

المصدر: "رويترز"