مسؤول: الولايات المتحدة تعكف على خطة لإلزام الوافدين بالتطعيم

قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعكف على إعداد خطة تلزم تقريبا جميع الوافدين الأجانب على الولايات المتحدة بالتطعيم ضد كوفيد-19.

وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإلزام القادمين إلى البلاد بالحصول على جرعتي التطعيم، وذلك في إطار رفع قيود السفر التي تمنع الكثيرين من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض ليس مستعدا لرفع قيود السفر فورا بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال المسؤول إن لدى إدارة بايدن مجموعات عمل مشتركة بين الوكالات "من أجل إعداد نظام جديد يكون جاهزا عندما يكون بوسعنا استئناف السفر".

وأوضح أنه يتضمن "نهجا تدريجيا يعني بمرور الوقت، مع استثناءات محدودة، أنه يتعين على الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة الحصول على جرعتي التطعيم".

المصدر: رويترز