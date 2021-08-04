إدارة بايدن تقدم لقاحات كورونا للمهاجرين المحتجزين على الحدود مع المكسيك

كشف تقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم لقاحات كورونا للمهاجرين المحتجزين على طول الحدود مع المكسيك، حيث وصل عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر في وزارة الأمن الداخلي أن الإدارة تخطط لتقديم لقاح "جونسون آند جونسون" للمهاجرين الذين ينتظرون معالجة أوضعاهم من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وسيتم إعطاء اللقاح لأولئك الذين يواجهون الترحيل وكذلك الذين تم إطلاق سراحهم في الولايات المتحدة في انتظار جلسة استماع في المحكمة، بينما لن يتم منح اللقاح للمهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى المكسيك بموجب قانون الصحة العامة رقم 42.

وعملية التلقيح هذه تأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في الجنوب الأمريكي. ففي ولاية تكساس على سبيل المثال عدد الحالات اليومية 10000 الأسبوع الماضي لأول مرة منذ فبراير.

كما أبلغت ولاية أريزونا عن تسجيل أكثر من 2000 حالة جديدة يومي السبت والأحد، وهو أعلى معدل يومي منذ أوائل مارس.

وفي يوليو الماضي عبر 210 ألف مهاجر إلى الولايات المتحدة على طول الحدود الجنوبية، وهو أعلى رقم يسجل في شهر واحد منذ 21 عاما، وفقا لوزارة الأمن الداخلي.

المصدر: "ديلي ميل"