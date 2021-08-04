تركيا.. المسيرات تساهم في مكافحة حرائق الغابات على نطاق واسع

تساهم الطائرات المسيرة التركية على نطاق واسع في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت منذ أيام في عدد من المناطق التركية.

وأفادت وكالة "الأناضول" يوم الأربعاء بأن المسيرات التي نفذت العديد من مهام مكافحة الإرهاب في البلاد، تساهم على نطاق واسع في مكافحة حرائق الغابات.

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وأضافت أن المسيرات تستخدم بشكل فعال في توجيه عمليات الإطفاء عبر الصور التي تلتقطها من مواقع الحرائق وترسلها إلى المراكز المختصة، بالإضافة إلى التقاط صور لعمل الطائرات والمروحيات خلال إخماد الحرائق.

وأشارت الوكالة إلى أن المسيرات التابعة للقوات المسلحة التركية حلقت 462 ساعة ضمن عملية دعم جهود الإطفاء.

واندلعت منذ أيام حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات التركية المختصة من إخماد معظمها.

المصدر: الأناضول