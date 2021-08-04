"قسد": مقتل عائلة بأكملها جراء قصف تركي للمنازل شمال الرقة في سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن الدبابات التابعة للجيش التركي قصفت منازل مدنيين في شرق بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن مقتل عائلة بأكملها بينهم أطفال.

وجاء في بيان نشرته "قسد"، "قصف جيش الاحتلال بقذائف الدبابات في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم منازل المدنيين في شرق بلدة عين عيسى، حيث ارتكب مجزرة بحق عائلة في بلدة الصفاوية شرق قرية الشركراك على الطريق الدولي M4".

وأضاف البيان أنه تم نقل صباح اليوم الأربعاء جثث لأربعة مدنيين من عائلة واحدة فقدوا حياتهم إلى مشفى بلدة عين عيسى بعد أن قام الأهالي بانتشال جثثهم من منزلهم الذي تهدم بسبب القصف التركي.

كما أصيب في القصف سيدة وابنتها من ذات العائلة تم نقلهما إلى مشفى الرقة بسبب الإصابات البليغة.

المصدر: sdf-press.com