رجل مجهول يهدد بتفجير قنبلة داخل مقر الحكومة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن رجلا مجهولا مسلحا بقنبلة يدوية دخل مقر الحكومة في العاصمة كييف وهدد بتفجيره.

وحسب تقارير إعلامية محلية، أعلن الرجل أنه "احتجز المبنى"، مطالبا بإخلائه من الناس.

ونشرت وسائل إعلام لقطات تظهر الرجل المذكور عند أبواب مقر مجلس الوزراء وهو يهدد بتفجير قنبلة يحملها بيده.

وأكدت الشرطة أن عناصرها يتوجهون إلى موقع الحادث، فيما لا يزال الغموض يلف دوافع منفذ العملية.

المصدر: Segodnya