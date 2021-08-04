الداخلية الأفغانية: 8 قتلى على الأقل بهجوم على منزل القائم بأعمال وزير الدفاع

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء بأن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا مصرعهم بتفجير سيارة مفخخة قرب منزل القائم بأعمال وزير الدفاع بسم الله محمدي في كابل مساء الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه كانت بين القتلى امرأة، وأن 20 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم الذي وقع في المنطقة المزدحمة بمنازل يملكها مسؤولون حكوميون كبار، كما تقع فيها منازل بعض النواب.

وقال مصدر أمني إن من بين القتلى أحد حراس منزل محمدي فيما أصيب عنصر أمني آخر بجروح في الحادث.

Video: Aftermath of attack on Acting Defense Minister Bismillah Mohammadi’s house in #Kabul on Tuesday night. #Afghanistanpic.twitter.com/jocuTunSlg — TOLOnews (@TOLOnews) August 4, 2021

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لم يكن محمدي وعائلته في المنزل عند وقوع الهجوم.

وفي حادث أمني آخر، أعلنت الشرطة الأفغانية أن انفجارا وقع قرب منشأة دفاعية في العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ومسؤول أمني

المصدر: وسائل إعلام أفغانية