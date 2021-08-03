الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "غافلين" المضادة للدبابات لجورجيا

أفادت وكالة تنمية الدفاع الدولية التابعة للبنتاغون بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما قيمته 30 مليون دولار من صواريخ "غافلين" المضادة للدبابات لجورجيا.

وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة".

وقالت الوزارة، إن "وزارة الخارجية قررت أن العقد المحتمل لا يتعارض مع السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضافت: "أنظمة "غافلين" ستساعد جورجيا على بناء إمكانات دفاعية طويلة الأمد لحماية سيادتها ووحدة أراضيها... وتحسين قدرة جورجيا على الرد على التهديدات الحالية والمستقبلية، وزيادة قدرتها المضادة للدبابات".

وطلبت جورجيا سابقا من الولايات المتحدة بيعها 82 صاروخا من طراز "غافلين FGM-148"، و46 منصة إطلاق، يتم تصنيعها بمشروع مشترك بين شركتي ريثيون ولوكهيد مارتن.

المصدر: "نوفوستي"