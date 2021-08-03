ماكرون يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي لحث الفرنسيين على التطعيم

لجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة في خطوة جديدة لتشجيع مواطنيه على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، والتصدي للمعلومات "المضللة" عن اللقاح.

وقام ماكرون بتصوير نفسه في مقر إقامته الصيفي على الريفييرا الفرنسية مرتديا زيا غير رسمي، وعرض الإجابة على أسئلة المواطنين عبر تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام".

وقال إن "اللقاح هو السلاح الوحيد الذي نملكه للمواجهة".

وأضاف: "أعلم أن الكثيرين منكم ما زالوا يتساءلون، وخائفون، حيث يسمع الكثيرون معلومات كاذبة وإشاعات مضللة وأحيانا هراء تاما. وجهوا لي الأسئلة وسأحاول أن أكون مباشرا وواضحا قدر الإمكان".

كما نشر ماكرون سلسلة من مقاطع مسجلة مصورة قصيرة تحدث فيها عن العديد من القضايا، بعناوين مثل "أنا شاب وصحي، وليس لدي سبب للحصول على اللقاح"، و"اللقاح ليس آمنا وغير فعال بنسبة 100%"، و"الوقت مبكر للغاية"، و"لقد تم تطوير اللقاح بسرعة كبيرة".

وتأتي خطوة ماكرون بعد ثلاث عطلات نهاية أسبوع متتالية من الاحتجاجات ضد تصريح الفيروس في فرنسا، والتي اجتذبت الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى.

من جهته، أعلن مكتب ماكرون، أن "الرئيس يعتزم مواصلة الرد على أسئلة المواطنين طوال الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتوفي ما يقرب من 112 ألف شخص مصاب بالفيروس في فرنسا، بالإضافة إلى إجمالي إصابات بلغ أكثر من 5 ملايين و151 ألف حالة.

المصدر: "أ ب"