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السنغال.. 11 قتيلا بحادث سير شمالي البلاد

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السنغال.. 11 قتيلا بحادث سير شمالي البلاد
Globallookpress Philippe Lissac
السنغال - أرشيف
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ذكرت وكالة الأنباء السنغالية أن 11 شخصا لقوا مصرعهم بحادث سير وقع بالقرب من مدينة بودور شمالي البلاد على الحدود مع موريتانيا.

وذكرت الوكالة أن "حافلة نقل من الحجم المتوسط كانت قادمة من دكار اصطدمت بحافلة كبيرة، عند مفترق طرق بالقرب من بودور".

وأضافت: "بين الضحايا أفراد عائلة عائدة من العاصمة دكار كانت تقدم واجب العزاء هناك".

من جهته، عبر الرئيس السنغالي ماكي سال عن ألمه للحادث، متقدما بالتعزية إلى ذوي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.


المصدر: "صحراء ميديا"

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