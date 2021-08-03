السنغال.. 11 قتيلا بحادث سير شمالي البلاد

ذكرت وكالة الأنباء السنغالية أن 11 شخصا لقوا مصرعهم بحادث سير وقع بالقرب من مدينة بودور شمالي البلاد على الحدود مع موريتانيا.

وذكرت الوكالة أن "حافلة نقل من الحجم المتوسط كانت قادمة من دكار اصطدمت بحافلة كبيرة، عند مفترق طرق بالقرب من بودور".

وأضافت: "بين الضحايا أفراد عائلة عائدة من العاصمة دكار كانت تقدم واجب العزاء هناك".

من جهته، عبر الرئيس السنغالي ماكي سال عن ألمه للحادث، متقدما بالتعزية إلى ذوي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

J’exprime ma douleur suite au terrible accident de la route tôt ce matin au croisement de Guédé et de la RN2 à Podor. Je présente mes condoléances aux familles des 11 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux bléssés. — Macky Sall (@Macky_Sall) August 3, 2021



المصدر: "صحراء ميديا"